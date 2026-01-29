Vient de paraître | ‘‘Polyphonie pour la Palestine’’

La collection Levée d’Ancre des Editions l’Harmattan, sous la direction de Michel Cassir, Metin Cengiz, et Emmanuelle Malhappe, annonce la parution du livre ‘‘Polyphonie pour la Palestine’’ qui réunit nos voix lucides, solidaires et critiques pour accompagner le drame d’un peuple qui est au cœur du Moyen-Orient et, en quelque sorte, du monde entier dans sa meurtrissure.

Cent deux poètes, trente-et-un pays et treize langues de tous les continents se sont unis pour créer cette ‘‘Polyphonie pour la Palestine’’, une terre, un peuple et une histoire piétinés sous les bottes d’une colonisation inhumaine et brutale.

Cette œuvre collective dénonce et transcende cette réalité indigne et assassine. Ce n’est pas une collection d’indignations sous une forme poétique, c’est de la littérature engagée humainement, mais dont la qualité est majoritairement faite pour durer.

La résonance vibre maintenant et pour longtemps. La littérature n’est pas sacrifiée, elle est le noyau de l’inspiration et de la dignité de l’écriture en combat contre le renoncement et la médiocrité.

La couverture de l’ouvrage reproduit une œuvre du poète et peintre tunisien Ahmed Ben Dhiab.

