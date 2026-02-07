Un huissier et son épouse condamnés pour détournement de fonds

Un huissier de justice et son épouse ont été condamnés, vendredi 7 février 2026, à de la prison ferme pour trahison qualifiée et détournement de fonds.

La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a condamné l’huissier à 8 ans de prison ferme, pour avoir détourné 150.000 dinars tunisiens, somme objet d’un jugement judiciaire, affirme Mosaïque FM en citant une source proche du dossier.

Cette somme a été versée sur le compte bancaire de son épouse, qui n’a pas alerté les autorités alors qu’elle connaissait l’origine de cet argent et son aspect frauduleux. Elle a donc été reconnue coupable de complicité et a écopé d’une peine de 3 ans ferme.

Y. N.