Corruption | Report du procès en appel de Rached Ghannouchi

La Cour d’appel de Tunis a décidé de reporter l’examen du dossier de corruption visant le président du parti islamiste Ennahdha, Rached Ghannouchi.

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière a décidé de reporter l’examen de l’affaire en appel au 27 février courant.

En première instance Rached Ghannouchi a été condamné, en novembre dernier, à deux ans de prison et une amende dans cette affaire liée à un don caritatif au Croissant-Rouge tunisien.

Y. N.