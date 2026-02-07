Météo en Tunisie | Les prévisions pour cette nuit

Le temps sera instable cette nuit sur une partie du pays, entre pluies éparses au nord, vents sur le littoral et baisse des températures à l’intérieur du pays.

L’Institut national de la météorologie (INM) indique que les régions du nord seront marquées par un ciel parfois très nuageux, accompagné de pluies éparses cette nuit.

A proximité des côtes, c’est le vent qui soufflera fort tout comme à l’intérieur du pays, où les rafales seront toutefois moins intenses, indique la même source.



Quant aux températures nocturnes, elles vont varier entre 5 et 10 degrés dans les régions de l’ouest et entre 11 et 15 degrés ailleurs.

Y. N.