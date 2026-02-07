La flottille mondiale Sumud reprendra la mer pour Gaza le 29 mars 2026. Les organisateurs s’attendent à une participation plus importante que lors de sa première mission.

Cette première mission, rappelons-le, s’est achevée en octobre lorsque les forces navales israéliennes ont arraisonné plus de 40 navires transportant de l’aide humanitaire et emprisonné pour quelques jours les activistes de nombreux pays venus apporter secours aux Palestiniens de Gaza, soumis à un blocus militaire et un génocide israéliens condamnés par la communauté internationale.

Le départ se fera de Barcelone, suivi de la Tunisie, de l’Italie et d’autres ports méditerranéens, a déclaré la militante Sumeyra Akdeniz Ordu lors d’une conférence de presse retransmise en direct depuis Johannesburg, en Afrique du Sud, et rapportée par l’agence turque Anadolu.

Les organisateurs ont annoncé la participation de plus de 3 000 personnes originaires de plus de 100 pays, qui embarqueront à bord de plus de 100 bateaux.

«Cette fois-ci, nous partirons avec des milliers de participants, dont plus d’un millier de médecins, d’infirmières, de personnels soignants… Nous aurons des professionnels de la santé avec nous», a déclaré la militante turque. Et d’ajouter : «Nous aurons avec nous des spécialistes de la construction écologique. Nous aurons également des enquêteurs spécialisés dans les crimes de guerre, ce qui constitue une différence par rapport à la mission précédente».

Parallèlement à la mission maritime, un important déploiement terrestre sera mis en œuvre : le nouveau convoi terrestre Sumud, a-t-elle aussi expliqué.

I. B.