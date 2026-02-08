Les maladies chroniques infantiles en Tunisie

Le Dr Boutheina Chemli Maatouk, secrétaire générale de l’Association tunisienne tous pour la santé de l’enfant (ATTSE), a mis en lumière les principaux défis sanitaires liés aux maladies chroniques infantiles en Tunisie lors de l’ouverture des 5e Rencontres de pédiatrie pratique qui se sont tenues à Sousse les 7 et 8 février 2026, avec la participation de praticiens tunisiens et étrangers.

Dans une déclaration à Diwan FM, Dr Chemli a expliqué que des maladies telles que l’asthme, l’épilepsie, le diabète de type 1 et la sensibilité au gluten connaissent une propagation croissante chez les enfants, notant que des progrès ont été réalisés dans le domaine du traitement, notamment la reconnaissance de l’asthme comme une maladie chronique et la mise à disposition de traitements modernes pris en charge par l’État.

Concernant l’épilepsie, la praticienne a confirmé l’introduction de nouveaux médicaments qui contribuent à un meilleur contrôle des crises, tout en soulignant le rôle des technologies modernes, notamment des pompes à insuline intelligentes, dans l’amélioration de la qualité de vie des enfants diabétiques.

Dr Chemli Maatouk a également annoncé la mise en place d’une allocation mensuelle pour les familles défavorisées dont les enfants souffrent d’intolérance au gluten, une étape vers la reconnaissance officielle de cette affection comme maladie chronique.

Elle a conclu en soulignant la nécessité de renforcer les politiques de prévention et de soutenir les traitements modernes afin de garantir une prise en charge globale aux enfants concernés et de leur offrir une meilleure qualité de vie.

I. B.