Hammam Bourguiba | Risques d’éboulements et appels à la vigilance sur les routes

Face à la dégradation des conditions climatiques et aux dégâts structurels constatés sur le réseau routier, la municipalité de Hammam Bourguiba a émis, ce samedi 7 février 2026, un communiqué appelant les usagers de la route à la plus grande prudence.

Les récentes précipitations torrentielles qui se sont abattues sur la région ont provoqué des glissements de terrain qui menacent désormais la sécurité des automobilistes sur plusieurs axes stratégiques de la zone, indique la municipalité, citant en particulier la route locale n°414, la route reliant Babouche à la ville de Hammam Bourguiba et l’axe menant vers la localité d’Ardh El Kif.

Dans son communiqué, la municipalité insiste sur la nécessité de ne prendre aucun risque inutile en invitant les conducteurs à réduire leur vitesse, à respecter les distances de sécurité et, dans la mesure du possible, à éviter d’emprunter des tronçons durant les épisodes pluvieux intenses.

« La sécurité des citoyens est notre priorité absolue. Nous appelons chacun à faire preuve de vigilance extrême face aux dangers invisibles que peuvent représenter ces affaissements de chaussée », lit-on encore dans le communiqué de la ville, dont les services restent en état d’alerte pour évaluer l’évolution de la situation et intervenir sur les points les plus critiques du réseau routier.

