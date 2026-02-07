Projet italo-tunisien pour préserver la biodiversité méditerranéenne

Dans le cadre de la coopération scientifique et institutionnelle entre l’Italie et la Tunisie, le projet «Réinvestir» est entré dans sa phase opérationnelle. Cette initiative transfrontalière vise à renforcer la biodiversité méditerranéenne et à traduire la recherche appliquée en innovations pour les filières agroalimentaires et nutraceutiques.

Ce projet, dont le lancement a eu lieu le 5 février 2025 à l’Université de Palerme, en présence de représentants institutionnels et de partenaires technico-scientifiques, s’inscrit dans le cadre du programme Interreg Next Italie-Tunisie. Il vise à renforcer la coopération entre les territoires sicilien et tunisien sur des priorités communes, notamment l’innovation, la transition écologique et la résilience climatique.

Le programme, approuvé par la Commission européenne pour la période 2021-2027, dispose d’un budget total d’environ 36 millions d’euros (123 millions de dinars tunisiens) et soutient la coopération transfrontalière entre les deux rives.

«Réinvestir» encourage la recherche et l’innovation concernant les espèces végétales d’intérêt agroalimentaire et nutraceutique, notamment les variétés menacées d’extinction, en ciblant les zones rurales de la province de Palerme et du gouvernorat de Tunis.

Lancée le 15 mai 2025 et devant s’achever le 14 avril 2028, cette initiative repose sur un partenariat réunissant, entre autres, l’INRGREF, Crea-DC, l’Université de Palerme et le partenaire privé Prism Impresa Sociale s.r.l., ainsi que des organismes de formation et de développement agricoles.

D’après les informations fournies par les promoteurs, les travaux portent sur la sélection des génotypes, la caractérisation biochimique et les expérimentations liées aux pratiques durables et à l’agriculture de précision, dans le but d’aider les exploitations agricoles et les PME à accroître leur production à plus forte valeur ajoutée dans les secteurs agroalimentaire, cosmétique et phytothérapie.

Parmi les espèces mentionnées dans les documents d’information figurent Moringa oleifera, Salvia officinalis et Ziziphus spina-christi.

L’événement de lancement s’est déroulé en présence, entre autres, de Daniela Segreto, représentante de l’Autorité de gestion du programme, de Mohamed Ali Mahjoub, consul de Tunisie à Palerme, et du professeur Carlo Greco, directeur scientifique de l’université. Étaient également présents, du côté tunisien, Mohamed Taher Elaeib, directeur général, et Lamia Hamrouni, chef de projet.

Pour ses promoteurs, le projet vise à établir un lien opérationnel entre la recherche et l’industrie, grâce à des activités de transfert de technologies et de formation. Il ambitionne de développer des outils communs pour la qualité, l’origine et la valorisation des produits, dans une perspective de compétitivité durable et de protection de la biodiversité.

La phase opérationnelle comprend notamment des ateliers techniques, des activités de laboratoire conjointes et la diffusion des résultats.

D’après Ansamed.