La Tunisie pionnière de l’IA dans le monde arabe

Premier pays arabe à avoir adopté le réseau Internet dès 1991, à titre expérimental, la Tunisie figure aujourd’hui parmi les premiers pays arabes à reconnaître l’importance de l’intelligence artificielle (IA) comme pilier essentiel de la transformation numérique et du développement économique, selon le Rapport économique arabe unifié publié par le Fonds monétaire arabe le 5 février 2026.

Le rapport consacre un chapitre essentiel à souligner le rôle de l’IA dans la promotion de l’inclusion financière et de l’innovation dans les pays arabes, compte tenu de l’accélération des transformations technologiques à l’échelle mondiale.

Depuis 2018, la Tunisie a lancé une stratégie nationale ambitieuse pour l’IA, axée sur le soutien à l’innovation, à la recherche scientifique et à la construction d’une société du savoir intégrée.

Cette stratégie privilégie le développement d’un écosystème de données ouvertes, élément fondamental pour alimenter les applications de l’IA, favoriser la transparence et stimuler l’innovation.

Outre la promotion de l’utilisation de cette technologie dans des secteurs vitaux tels que la santé, par le développement de solutions intelligentes pour les soins de santé et le diagnostic, et le secteur des transports afin d’améliorer la gestion du trafic et les systèmes de transport public, ainsi que l’intégration de l’IA dans le secteur public dans le but d’améliorer la qualité des services gouvernementaux et de simplifier les procédures administratives.

Dans ce contexte, la Tunisie s’est employée à mettre en place un système de soutien à la recherche et à l’innovation en créant plusieurs pôles d’excellence, dont Innovation City à Sousse et le Parc technologique El Ghazala à Tunis, qui ont fourni des espaces d’incubation réunissant universités, centres de recherche et start-ups, contribuant ainsi au développement de projets innovants dans le domaine de l’IA.

La promulgation de la loi sur les start-ups en 2018, la première du genre en Afrique, a également renforcé le climat d’investissement et d’entrepreneuriat dans les domaines numériques, notamment l’AI.

En parallèle, la Tunisie organise les plus grands concours de développement de logiciels liés à l’IA de la région, ce qui a contribué à stimuler le système d’innovation et à attirer les talents et les investissements.

L’État travaille également à l’élaboration d’un code d’usage numérique et d’une charte éthique pour l’IA, ainsi qu’à la création de l’Observatoire numérique tunisien, dans le but de promouvoir la bonne gouvernance et d’accompagner les décideurs du secteur numérique.

Le rapport indique que la Tunisie se classe relativement bien dans l’indice de préparation des gouvernements en matière d’IA, ce qui témoigne des progrès accomplis malgré les difficultés liées à l’accélération de la mise en œuvre des projets et au développement des infrastructures numériques.

Dans ce contexte, le pays poursuit la mise à jour de sa stratégie nationale afin de suivre le rythme des avancées technologiques mondiales et de répondre aux besoins du marché local.



Poursuite des efforts de soutien au secteur numérique

Cette approche s’inscrit dans une vision plus large de la transformation numérique, fondée sur la garantie de l’inclusion sociale numérique et financière, la numérisation des services administratifs et leur accessibilité accrue à tous les citoyens, tous secteurs confondus, incarnant ainsi le droit constitutionnel d’accès à l’information et aux réseaux de communication.

L’année 2025 a été marquée par la poursuite de la mise en œuvre du Plan stratégique national «Tunisie 2025» visant à faire progresser le secteur des technologies de la communication, grâce au développement de cadres législatifs et réglementaires, au renforcement des infrastructures de communication, au soutien de l’économie numérique et à la transformation numérique de l’administration, ainsi qu’au développement des domaines de la cybersécurité, du renforcement des capacités et de la diffusion de la culture numérique.

Ces efforts se poursuivront en 2026, car les programmes du gouvernement, conformément au bilan économique de 2026, comprennent l’accélération de la numérisation globale des institutions étatiques au niveau central et régional, la finalisation de l’élaboration du plan d’action pour la stratégie nationale d’intelligence artificielle et le lancement de sa mise en œuvre, en plus du soutien à l’innovation, à l’entrepreneuriat et au développement des compétences dans les domaines numériques.

L’État attache également une importance particulière au renforcement de la confiance numérique et de la cybersécurité, notamment par la finalisation des textes d’application du décret relatif à la cybersécurité, ainsi que par la préparation et la mise en œuvre de la Stratégie nationale de cybersécurité pour la période 2026-2030. Ainsi que le lancement de sa mise en œuvre, en plus de la poursuite de la mise en œuvre du Programme national d’audit de cybersécurité au profit des structures publiques, ce qui renforcera la résilience du système numérique national et soutiendra la voie du développement durable.

La Tunisie travaille également au développement de programmes de formation et de spécialisations scientifiques dans le domaine de la cybersécurité, à l’élaboration du cadre réglementaire pour le domaine du cloud computing public, à la création de centres sectoriels pour répondre aux urgences informatiques et au soutien des activités des fournisseurs de services d’authentification électronique dans le but de créer un environnement concurrentiel pour la commercialisation des solutions d’authentification électronique et des services connexes.

Outre l’intégration de l’identité numérique dans l’offre de services de l’Agence nationale de certification électronique et le soutien à la mise en œuvre de projets visant à garantir la conformité des produits de l’Agence nationale de certification électronique aux normes internationales en matière de certification électronique, des offres préférentielles sont proposées aux ministères et organismes publics fournissant des services numériques en ligne.

D’après Tap.