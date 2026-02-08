Faire cuire ou réfrigérer la viande 15 minutes après son achat

Le Dr Rana Ghiloufi, experte en alimentation à l’Institut national Zouhair Kallel de nutrition et de technologie alimentaire, a souligné la nécessité de cuire la viande ou de la mettre au réfrigérateur dans un délai maximum de 15 minutes après l’achat, afin de réduire le risque de contamination bactérienne.

Dans une déclaration à l’agence Tap, Dr Ghiloufi a souligné l’importance de sensibiliser les consommateurs au respect des bonnes pratiques d’hygiène et de nutrition, notamment pendant le mois du Ramadan, appelant à séparer les sacs contenant de la viande de toutes sortes ou des produits alimentaires sensibles tels que les fromages du reste des achats, afin d’éviter la transmission de germes entre les différents produits.

Dr Ghiloufi a également mis en garde contre le stockage du poisson et des fruits de mer au réfrigérateur ou au congélateur sans les avoir soigneusement nettoyés, soulignant que ces mauvaises pratiques contribuent à la propagation de germes dangereux susceptibles de menacer la santé du consommateur.

Le respect des règles d’hygiène et de la chaîne du froid est un facteur clé pour prévenir les intoxications alimentaires et protéger la santé de la famille, a-t-elle conclu.

Attention aux œufs et au poulet !

Sur un autre plan, Dr Ghiloufi, a mis en garde contre le lavage du poulet et des œufs, qui favorise la propagation de la bactérie dangereuse Salmonella. De nombreuses études ont prouvé que laver les œufs et le poulet à l’eau contamine toutes les surfaces de la cuisine, y compris le plafond, les murs et autres zones, sans que personne ne s’en aperçoive, a-t-elle expliqué en soulignant que la cuisson de ces aliments suffit à éliminer tous les germes présents et à faire disparaître leurs odeurs désagréables.

La nutritionniste a recommandé d’acheter les œufs et les poulets dans des magasins agréés et d’éviter les œufs contaminés par des fientes de poule.

Il convient de noter que les bactéries Salmonella figurent parmi les principales causes d’intoxication alimentaire mortelle, touchant chaque année des millions d’enfants dans le monde, provoquant de graves diarrhées et de la fièvre, et pouvant entraîner la mort par déshydratation sévère ou complications graves telles que la méningite ou des infections du sang.

I. B.