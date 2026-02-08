Transport-Tunisie | Réception du premier lot de bus chinois (Photos)

Le ministère du Transport a annoncé, ce samedi 7 février 2026, la réception d’un premier lot de bus chinois neufs destinés aux sociétés régionales de transport.

Cette première cargaison de 134 bus arrivée au port de La Goulette entre dans le cadre du marché international portant sur l’acquisition de 461 nouveaux bus destinés à l’ensemble des gouvernorats du pays.

Il s’agit de bus articulés répondant à des normes de qualité élevées, conçus pour assurer le transport urbain dans des conditions optimales de sécurité et de sûreté, indique le ministère dans son communiqué.



À noter qu’un deuxième lot de bus est actuellement en cours d’acheminement par voie maritime vers la Tunisie et ce pour soutenir le transport public, répondre à la demande croissante en mobilité et améliorer les conditions de déplacement à l’échelle nationale, ajoute le département du transport.

Y. N.