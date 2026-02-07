Hichem Khaled visé par un mandat de dépôt

Le juge révoqué Hichem Khaled a fait l’objet d’un mandat de dépôt pour des accusations d’atteintes à autrui, via les réseaux de communications.

Le ministère public près le tribunal de première instance de Tunis a pris cette décision, ce samedi 7 février 2025, en attendant le jugement de Hichem Khaled

Notons que le juge révoqué a été arrêté jeudi dernier et fait l’objet de de poursuites dans trois dossiers liés à des publications sur son compte Facebook, avait annoncé l’avocat Karim Marzouki.

Lors de son audition, Hichem Khaled a refusé de répondre, invoquant son immunité judiciaire, selon la même source.

