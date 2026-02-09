Élève tué dans un lycée à Monastir | Deux mineurs arrêtés

​Un drame a secoué le milieu scolaire à Monastir : Une dispute entre adolescents a viré au drame à l’intérieur d’un établissement, coûtant la vie à un jeune lycéen.

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a indiqué que selon les premières informations, les unités de sécurité ont pu arrêter les suspects : un lycéen de 17 ans accompagné de son proche âgé de 16 ans

Ces derniers s’en sont violemment pris à deux autres élèves avec lesquels ils étaient en conflit et les ont agressés à l’arme blanche. Cette agression a eu des conséquences dramatiques ajoute la même source en affirmant qu’une victime a succombé à ses blessures alors que la deuxième s’en sort avec des blessures.

Les investigations se poursuivent activement pour déterminer les circonstances exactes et les mobiles de ce crime.

Y. N.