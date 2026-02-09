POLITIQUETunisie

Affaire Riadh Ben Fadhel | Report du procès

Riadh Ben Fadhel, coordinateur général du parti Al-Qotb, reste en détention après avoir comparu ce lundi 9 février 2026 devant le tribunal.

Al-Qotb précise en effet que la chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière près le tribunal de première instance de Tunis a décidé de reporter le procès de Riadh Ben Fadhl dans le cadre d’une affaire de délits à caractères douanier et bancaire.

Pour rappel, Riadh Ben Fadhel a fait l’objet d’une peine de 4 ans et 6 mois de prison, condamnation cassée en avril 2025, par la Chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière de la Cour d’appel de Tunis.

Le procès a par ailleurs été suspendu après que la défense du coordinateur général du parti Al-Qotb ait fourni la preuve d’un accord financier avec les autorités compétentes. Toutefois, il est resté en détention dans le cadre d’une autre affaire en cours…

