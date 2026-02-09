Riadh Ben Fadhel comparaît à nouveau devant la justice

Riadh Ben Fadhel, coordinateur général du parti Al-Qotb (Pôle démocratique moderniste), comparaîtra ce lundi 9 février 2026 devant le tribunal après plus de deux ans de détention sans procès.

«L’arrestation et les mauvais traitements infligés à Riadh Ben Fadhel s’inscrivent dans une campagne visant à éliminer et à réduire au silence les opposants au régime issu du coup d’État», a indiqué le Parti des travailleurs, par allusion à la proclamation de l’état d’exception par le président Kaïs Saïed, le 25 juillet 2025. Le Parti des Travailleurs a réaffirmé dans le même communiqué sa solidarité avec le prévenu et exigé sa libération.

Ancien journaliste et éditeur de presse, figure de la gauche, Riadh Ben Fadhel est aussi un homme d’affaires opérant dans le secteur de la communication. En avril 2025, la Chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière de la Cour d’appel de Tunis a cassé le jugement initial le condamnant à 4 ans et 6 mois de prison pour des délits à caractères douanier et bancaire. Elle a également décidé de suspendre le procès pour permettre la conclusion d’un accord à l’amiable dans le cadre d’une réconciliation pénale conformément au décret-loi- n° 2022-13 du 20 mars 2022.

La sixième chambre criminelle, spécialisée dans les affaires de corruption financière au tribunal de première instance de Tunis, a ensuite condamné Riadh Ben Fadhel à 4 ans et demi de prison assortis de sanctions financières pour des délits douaniers et bancaires.

Ben Fadhel a fait appel du jugement initial rendu contre lui, et ses avocats ont fourni la preuve d’un accord financier avec les autorités compétentes, ce qui a entraîné la suspension dudit procès. Mais il est resté en détention provisoire dans le cadre d’une autre affaire en cours devant le Pôle judiciaire financier.

I. B.