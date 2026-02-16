Digital Collège est-elle une fausse école supérieure privée ?

Des parents ont révélé hier, dimanche 15 février 2026, sur les réseaux sociaux, ce qu’il ont qualifié du scandale d’une pseudo école supérieure privée qui, depuis sa création en 2022, aurait, selon eux, trompé les étudiants qui y sont inscrits sur son véritable statut et la valeur des diplômes qu’elle délivre.

Digital College est un établissement d’enseignement privé qui a le statut officiel d’une école de formation professionnelle mais qui se fait passer pour une école supérieure délivrant des diplômes reconnus aussi bien en Tunisie qu’en France et en Union européenne, disent les parents d’élèves

Les propriétaires de Digital College auraient prétendu, selon eux, dans des interventions médiatiques, que leur école fait partie d’un groupe homonyme basé en France et qui compterait 15 établissements similaires.

Cependant, les élèves ayant terminé leur cursus de quatre ans affirment que l’école n’a pas pu leur délivrer le diplôme reconnu en France et dans l’Union européenne qu’elle leur a promis. Il n’y a même pas d’établissement du même nom ni en France ni ailleurs, disent-ils encore, ajoutant que les autorités tunisiennes n’ont pas autorisé d’établissement d’enseignement supérieur répondant au nom de Digital College.

En d’autres termes, il s’agirait d’une école de formation professionnelle qui aurait trompé des centaines d’étudiants (et leurs parents) sur son statut légal et sa véritable vocation.

Cette situation rocambolesque est le fruit d’un manque de contrôle de la part des autorités et notamment du ministère de l’Enseignement supérieur. Résultat : les élèves et leurs parents disent avoir payé d’énormes sommes d’argent pour des diplômes en bois et s’être retrouvés, au terme d’un cursus de plusieurs années d’études, sans aucun diplôme digne de ce nom. Certains se disent désespérés à l’idée d’avoir ainsi gaspillé quatre ans de leur vie et fait dépenser d’énormes sommes d’argent à leurs parents… pour rien.

Des parents affirment avoir porté plainte contre Digital College et ses propriétaires, qui, pour le moment, se drapent dans le silence et n’apportent pas les éclaircissements nécessaires aux élèves et aux parents, lesquels n’en démordent pas et affirment avoir été trompés et dépouillés de leur argent et de leur rêve.

Les responsables de l’école ainsi pointée du doigt se doivent de réagir au plus vite pour clarifier les choses et démêler le faux du vrai des accusations portées contre eux.

I. B.