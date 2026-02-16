Huit accusés dans l’affaire d’abus sexuels dans une maternelle

L’enquête sur l’affaire d’abus sexuels sur un enfant dans une maternelle privée à Ennasr (gouvernorat de l’Ariana) concerne désormais quatre hommes et quatre femmes.

C’est ce qu’a indiqué une source judiciaire citée, ce lundi 16 février 2026, par l’agence Tap, en précisant qu’à ce jour sept suspects ont été placés en détention dans le cadre de cette affaire.

La même source a aussi indiqué que les quatre hommes, principaux auteurs présumés, sont accusés d’attentat à la pudeur sur un mineur de moins de 16 ans, alors que les quatre femmes, à savoir la propriétaire du jardin d’enfant, la directrice et deux éducatrices, elles sont accusées de complicité dans les actes reprochés aux suspects.

La propriétaire de la maternelle est pour l’heure en fuite et un mandat d’arrêt international a été émis à son encontre, ajoute encore la même source, en ajoutant que les charges précitées, si elles sont avérées, pourraient entraîner de lourdes peines allant jusqu’à la perpétuité.

Y. N.