Abus sexuels en milieu scolaire | La STSC appelle à faire de la prévention une priorité nationale

Suite à l’agression sexuelle d’un enfant dans une maternelle à Ennasr, la Société tunisienne de sexologie clinique (STSC) a exprimé sa vive indignation.

Dans un communiqué publié ce 14 février, l’organisation plaide pour une stratégie de santé publique dépassant la simple réaction, en plaçant l’éducation sexuelle au cœur de la protection des mineurs :

a société tunisienne de sexologie clinique exprime sa profonde indignation et sa vive condamnation à la suite de l’agression sexuelle dont a été victime un enfant au sein d’un établissement scolaire et rappelle que toute atteinte à l’intégrité d’un enfant constitue une violation grave de ses droits fondamentaux.

Face à ce drame, la prévention ne peut se limiter à la réaction mais doit s’inscrire dans une stratégie éducative globale.

La prévention des violences sexuelles doit être considérée comme une priorité de santé publique où l’éducation sexuelle adaptée à l’âge représente un levier fondamental de protection des enfants.

Ce modèle de prévention fondé sur la connaissance et le respect du corps, la notion du consentement, l’expression des limites et la capacité à demander de l’aide dès le plus jeune âge constitue le rempart le plus efficace contre les abus.

La société tunisienne de sexologie clinique affirme son implication indéfectible sociétale et scientifique dans un plan de prévention et s’engage auprès des institutions éducatives à promouvoir une éducation positive à la sexualité convaincue que la connaissance de certaines valeurs et repères constituent les boucliers les plus solides pour garantir l’intégrité et la sécurité de chaque enfant.