Tunisie | Éducation : Horaires des cours durant le mois de Ramadan

Le ministère de l’Éducation a communiqué les ajustements des horaires scolaires pour le mois de Ramadan 2026, attendu mercredi ou jeudi prochain.

La durée des séances a été réduite à 45 minutes, tout en maintenant une exigence stricte sur le déroulement des examens nationaux et des évaluations.

Le département a annoncé que les cours du matin démarreront de 08h à 11h20, avec une pause de 10 minutes alors que la séance de l’après-midi se déroulera de 12h20 à 15h40, et comptera également une pause de 10 minutes.

Le ministère souligne par ailleurs la nécessité de respecter le temps réglementaire des examens, sans réduction.

Pour rappel, la présidence du gouvernement a annoncé les horaires administratifs pour les fonctionnaires durant le mois saint, en une séance unique comme suit : du lundi au jeudi de 8h à 14h30 et le vendredi de 8h à 13h30.

Y. N.