INM-Météo | Les prévisions pour cette nuit

L’Institut national de la météorologie (INM) a annoncé, ce lundi 16 février 2026, un temps plus calme pour cette nuit, mais restant toutefois agité au nord du pays.

Les prévisions font état d’un ciel souvent encombré par des nuages denses sur le Nord, où des pluies éparses sont prévues et qui pourraient prendre un caractère orageux en fin de nuit. Dans le reste du pays, le ciel sera marqué par des passages nuageux plus intermittents.

Le fait marquant de ce bulletin reste l’intensité du vent, qui soufflera fort à très fort à proximité des côtes et sur les hauteurs, ajoute l’INM qui souligne que la prudence est de mise pour les activités maritimes et la navigation..

Pour les températures, l’INM prévoit des minimales variant entre 8 et 12°C au Nord et entre 13 et 18°C ailleurs.

