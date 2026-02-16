L’IA peut contribuer à réformer l’éducation en Tunisie

Les trois quarts (72 %) des élèves du primaire et du secondaire en Tunisie éprouvent des difficultés en mathématiques. C’est ce qui ressort d’une présentation vidéo intitulée «Le rôle de l’Intelligence artificielle (IA) dans la réforme du système éducatif tunisien».

La présentation a été assurée par le professeur Maledh Marrakchi, maître de conférences et consultant senior en IA, dans le cadre d’une série de présentations vidéos réalisées par l’Institut tunisien des études stratégiques (Ites) dans le cadre d’une étude globale sur l’utilisation de l’IA en Tunisie dans les domaines financier, éducatif, médical, énergétique, agricole et autres. Ces présentations vidéo sont diffusées sur la page Facebook de l’Ites.

Maledh Marrakchi a rappelé que 34 % des élèves du primaire en Tunisie n’atteignaient pas le niveau minimal de lecture requis et que 100 000 élèves abandonnaient l’école chaque année, principalement au niveau primaire.

Il a également présenté des données statistiques pour montrer les points forts et les faiblesses du système éducatif, notant que le taux de scolarisation des élèves âgés de 6 à 16 ans s’élève à 92 %. Mais le taux de scolarisation au lycée ne dépasse pas 65 %, et les enseignants du secondaire manquent de formation aux outils numériques et à l’IA, alors que les dépenses de tutorat privé, estimées à 1 179 dinars par an et par famille ayant un enfant d’âge scolaire, continuent d’augmenter de manière exorbitante.

M. Marrakchi a plaidé en faveur du recours à une assistance numérique basée sur l’IA dans le domaine de l’éducation afin de supprimer tous les obstacles à l’apprentissage et d’améliorer les résultats scolaires. Il a formulé des recommandations, regroupées en trois grands domaines.

Il s’agit de développer l’utilisation de l’IA dans l’apprentissage, de former les personnes impliquées dans l’utilisation de l’IA dans le système éducatif, d’intégrer l’IA dans les programmes scolaires, d’en réduire les aspects négatifs et de développer des applications d’IA dans le domaine éducatif.

Le spécialiste suggère de fournir un assistant personnel intelligent pour l’apprentissage des langues (arabe, français et anglais) au niveau de la grammaire, de la prononciation et de la conversation, en plus d’un assistant personnel intelligent pour l’apprentissage des mathématiques et l’utilisation de l’IA pour le diagnostic précoce des difficultés d’apprentissage et la manière de les surmonter rapidement.

M. Marrakchi a souligné que l’IA présente des avantages en matière de développement de contenus éducatifs, de méthodes d’apprentissage et d’évaluation des acquis pédagogiques.

Outre l’utilisation des technologies numériques dans les salles de classe via les plateformes d’apprentissage à distance et les outils numériques destinés à améliorer l’apprentissage et l’enseignement, il existe également des start-ups actives dans le domaine des technologies éducatives, a-t-il indiqué.

I. B.