Tunis | Rejet de la demande de libération du juge révoqué Hichem Ben Khaled

La justice a rejeté, ce lundi 16 février 2026, la demande de libération du juge révoqué Hichem Ben Khaled, arrêté et placé en détention depuis deux semaines.

La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a également décidé de reporter, au 2 mars prochain, l’examen des dossiers liés aux affaires visant l’ancien juge.

Pour rappel, Hichem Ben Khaled a été arrêté le 5 février courant, et fait face à trois affaires différentes, selon la défense qui dénonce cette arrestation.

Y. N.