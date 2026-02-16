Les lauréats du Créathon Gabès-Medenine

Pendant trois jours, du 13 au 15 février 2026, dix-huit jeunes porteurs et porteuses de projets des régions de Gabès et Médenine ont participé à un Créathon qui s’inscrit dans une réflexion sur le rôle des industries culturelles et créatives dans les dynamiques territoriales. Et interroge la capacité des régions à produire leurs propres récits, à valoriser leurs patrimoines et à transformer la création en opportunité professionnelle durable.

Les projets présentés partagent une caractéristique commune : ils prennent appui sur des expériences personnelles et sur une observation directe des besoins culturels locaux. Qu’il s’agisse de préserver des savoir-faire traditionnels, de documenter des mémoires régionales ou d’imaginer de nouveaux circuits culturels, les propositions témoignent d’un attachement affirmé au territoire.

Les formats développés illustrent la diversité des industries créatives contemporaines. Jeux vidéo inspirés d’histoires locales, applications mobiles dédiées à la valorisation patrimoniale, plateformes interactives, dispositifs immersifs en réalité virtuelle ou encore événements artistiques et ateliers pratiques traduisent une volonté de conjuguer innovation technologique et transmission culturelle.

Au-delà de l’expression artistique, le Créathon a mis l’accent sur la structuration des projets. Les participants ont été accompagnés par des mentors universitaires spécialisés en entrepreneuriat et en multimédia, qui ont apporté une méthodologie rigoureuse : clarification de la proposition de valeur, identification des publics cibles, réflexion sur la faisabilité et la viabilité économique. Cette articulation entre créativité et approche académique a permis d’inscrire les initiatives dans le champ des industries culturelles et créatives comme secteur organisé et porteur.

Récits locaux pour structurer l’économie créative

À l’issue des présentations finales devant un jury composé de professionnels, deux projets par région ont reçu une distinction financière, conçue comme un encouragement aux initiatives ayant connu une progression significative durant les trois jours de travail intensif.

À Médenine, le premier prix a été attribué à Wided Chandoul pour «سدو» (anciennement «يتينيرار»), et le deuxième prix à Sabrine Ben Hamida pour «Sud Immersive VR».

À Gabès, le premier prix est revenu à Mouheb Ressil pour «Hikayat Machia», tandis que le deuxième prix a été décerné à Achref Kabaw pour «Thnaya».

Ces distinctions ne consacrent pas une hiérarchie définitive. Elles reconnaissent une évolution méthodologique et conceptuelle. La majorité des projets présentés devrait poursuivre son développement dans un parcours d’incubation, confirmant que l’enjeu dépasse le cadre événementiel pour s’inscrire dans une dynamique durable.

À travers cette édition, le Créathon met en lumière une idée structurante : les industries culturelles et créatives ne sont pas uniquement un champ artistique, mais un espace où les récits des territoires peuvent devenir moteurs de développement et d’insertion professionnelle.

Le Créathon a été organisé par l’Association du multimédia et de l’audiovisuel (Amavi), dans le cadre du programme Tacir (Talents – Arts – Créativité – Image/Inclusion – Recherche/Résilience).