Viol d’enfant à Ennasr | Information judiciaire contre 4 suspects

Le Parquet près le Tribunal de première instance de Tunis a ordonné, ce lundi 16 février 2026, l’ouverture d’une information judiciaire, à l’encontre de 4 suspects, placés en détention depuis le 13 février, suite au viol d’un enfant de 3 ans dans un jardin d’enfants au quartier Ennasr 2, au nord-ouest de Tunis, qui a suscité une vive émotion dans le pays.

Le Parquet a, également, retenu deux chefs d’accusation contre les accusés : viol et agression sexuelle sur mineur.

Par ailleurs, le ministère public a formulé des chefs d’accusation pour «négligence» contre la propriétaire et des employés du jardin d’enfants concerné.

Il est à rappeler que le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées a ordonné la fermeture de l’établissement.