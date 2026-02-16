CTN | Modification des horaires des traversées du 17 au 22 février 2026

La Compagnie tunisienne de navigation (CTN) a annoncé, ce lundi 16 février 2026, des modifications dans le programme de ses traversés initialement prévues du 17 au 22 février 2026.

Cette décision a été prise suite aux mauvaises conditions météorologiques sur le bassin méditerranéen, explique la CTN en ajoutant que les horaires des voyages à bord du C/F «CARTHAGE» seront modifiés comme suit :

Tunis –Marseille-Tunis du 17 au 19 février 2026

Départ Tunis Mercredi 18 Février 2026 à 09h (au lieu du Mardi 17/02 à 10h)

Arrivée Marseille Jeudi 19 Février 2026 à 08h (au lieu du Mercredi 18/02 à 12h)

Départ Marseille Jeudi 19 Février 2026 à 11h (au lieu du Mercredi 18/02 à 16h)

Arrivée Tunis Vendredi 20 Février 2026 à 12h (au lieu du Jeudi 19/02 à 17h)

Tunis-Gênes-Tunis du 20 au 22 février 2026

Départ Tunis Vendredi 20 Février 2026 à 15h00 (au lieu de 10h00)

Arrivée Gênes Samedi 21 Février 2026 à 15h00 (au lieu de 11h00)

Départ Gênes Samedi 21 Février 2026 à 19h00 (au lieu de 15h00)

Arrivée Tunis Dimanche 22 Février 2026 à 20h00 (au lieu de 17h00)

La CTN a présenté ses excuses pour ce désagrément affirmant que celui-ci est indépendant de sa bonne volonté et affirme rester à la disposition de sa clientèle pour toute information complémentaire.

Pour plus d’informations veuillez contacter les numéros suivants : 71322802 et 71346061