Tunisie | Horaires des trains longue distance pendant Ramadan  

La Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) a annoncé aujourd’hui, lundi 16 février 2026, les horaires des trains sur les lignes longue distance pendant le mois sacré du Ramadan.

Ces horaires ont été fixés comme suit(cliquez sur les liens pour accéder aux tableaux des horaires) :

* Ligne internationale : Tunis – Annaba;

* Lignes Tunis – Ghardimaou et Tunis – Bizerte;

* Ligne Tunis-Kalaa El Khasba;

* Lignes Tunis-Tozeur et Metlaoui-Redeyef;

* Lignes Tozeur-Tunis et Tunis-Nabeul.

À noter que l’observation du croissant de lune, pour fixer la date de début de Ramadan, aura lieu demain, mardi 17 février, après le coucher du soleil.