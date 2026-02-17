Tunisie | Déchets textiles transformés en voiles de bateaux

À Chebba, dans le gouvernorat de Sfax, une initiative locale vise à conjuguer économie circulaire et tradition maritime : transformer les chutes de tissu en voiles pour les bateaux de pêche, afin de réduire l’impact environnemental et de faire revivre des pratiques jugées plus durables. Vidéo.

Cette idée est au cœur de «Shabba Eco Car», un projet porté par l’Association SA Chebba (Asac).

Selon les documents publiés par Cefa Tunisie, la transformation des déchets textiles en «voiles traditionnelles» comprend également un volet de sensibilisation, avec la création d’objets artistiques et la diffusion de messages sur les déchets et la protection du milieu marin.

La décision de «revenir à la voile» est présentée comme un pont entre patrimoine maritime et innovation verte, avec un accent particulier sur la protection de la biodiversité en Méditerranée et l’avenir des communautés côtières.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet Presto, mis en œuvre par le Cefa et cofinancé par l’Agence italienne pour la coopération au développement (AICS).

Lancé en octobre 2022 et prévu pour une durée de 36 mois, le programme est déployé en Tunisie, dans les gouvernorats de Jendouba, Bizerte, Nabeul et Mahdia. Son objectif est de renforcer la résilience et l’adaptabilité face au changement climatique grâce à une gestion durable et éclairée des ressources naturelles, en mobilisant la société civile et les institutions locales.

À court terme, l’expérience de Chebba vise à démontrer, par une approche «ascendante», comment l’action climatique peut aussi impliquer des solutions simples et reproductibles, combinant réduction des déchets, innovation sociale et valorisation des économies marines locales.

I. B.