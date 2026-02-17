France | La mosquée Koba de Lyon ciblée par des tags ignobles

La mosquée de la Croix-Rousse à Lyon (France) a été une nouvelle fois ciblée par des tags injurieux, dimanche 15 février 2026. La Grande Mosquée de Paris a condamné ce qu’elle a qualifié de «profanation intolérable».

Tout en témoignant sa solidarité aux fidèles de la région, la Grande Mosquée de Paris a indiqué que «le nombre d’actes contre des lieux de culte musulman a considérablement augmenté ces derniers mois, comme le souligne un récent rapport du ministère de l’Intérieur» en France.

«Tout doit être mis en œuvre pour protéger les établissements religieux et agir ainsi en faveur de la cohésion nationale», lit-on dans le même communiqué.

Plusieurs personnalités politiques locales ont pris la parole sur les réseaux sociaux pour dénoncer cet acte ignoble, dont le maire de Lyon Grégory Doucet, qui a apporté «tout son soutien au responsable de la mosquée et aux personnes touchées par ces actes».

Yasmine Bouagga, maire du 1er arrondissement de Lyon, a dénoncé des «actes d’intimidation inacceptables».

Le député LFI du Rhône Abdelkader Lahmar a dénoncé de son côté des dégradations à répétition visant la mosquée Koba. «Cela fait quatre fois, en moins de deux ans, que ce lieu de culte de la Croix-Rousse est pris pour cible par des militants d’extrême-droite», a-t-il déploré.

Il a dénoncé en outre «un climat d’islamophobie préoccupant» qui doit être «dénoncé» et «fermement combattu».

La mosquée Koba avait déjà été vandalisée en novembre 2023, ainsi qu’en avril et en mai 2024.

I. B.