Ramadan « un moment magique de partage et de convivialité, témoigne l’ambassadeur du Japon

« Un moment magique de partage et de convivialité ». C’est avec ces mots que l’ambassadeur du Japon en Tunisie, Jun Saito, a décrit son premier jour de jeûne en terre tunisienne.

Une première expérience de jeûne enrichissante et au-delà de l’effort physique, le diplomate a découvert la sérénité du jeûneur et la magie de la convivialité après El-Iftatr transformant ce « défi » personnel en une véritable célébration des liens humains, indique l’ambassade du Japon.

Et d’ajouter : « Cette modeste initiative témoigne de son intérêt profond pour la culture de la Tunisie et son peuple… Lors de sa journée de jeûne, l’Ambassadeur a ressenti les défis du jeûne, mais rapidement, une sérénité s’est installée en lui Et quelle joie d’entendre l’appel à l’Iftar»

La même source ajoute que l’ambassadeur s’est rendu compte que « ce moment magique de partage et de convivialité après le coucher du soleil n’est pas seulement bénéfique pour la santé, mais aussi une véritable célébration de la culture et des liens humains».

