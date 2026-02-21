Cité de la culture | Concert caritatif de Zied Zouari et Dorsaf Hamdani

Ce dimanche 22 février 2026, le Théâtre des Régions (Cité de la Culture) accueillera un événement exceptionnel : une comédie musicale portée par le violoniste virtuose Zied Zouari et la voix envoûtante de Dorsaf Hamdani.

Bien plus qu’une simple performance artistique, cette soirée est placée sous le signe de la générosité : Un concert, une cause : « Eau pour tous »

En effet, l’intégralité des bénéfices sera reversée à l’action caritative « Eau pour tous », une initiative visant à financer l’accès à l’eau potable pour les populations nécessiteuses dans la région de Béja.

Chaque billet acheté et chaque note jouée contribueront directement à améliorer les conditions de vie de nombreuses familles. C’est une invitation à transformer une soirée culturelle en un geste citoyen concret.

Billetterie : Les tickets sont disponibles en ligne sur la plateforme Teskerti.

Y. N.