La médecine tunisienne en deuil | Décès du Dr Slim Meherzi

Le Conseil national de l’Ordre des médecins a annoncé avec douleur et tristesse le décès du Dr Slim Meherzi, pédiatre de libre pratique à La Marsa (Banlieue nord de Tunis).

L’Ordre a présenté, ce samedi 21 février 2026, ses profondes condoléances aux membres de la famille biologique et amicale de Slim Meherzi, qui avait également occupé le poste de maire de la Marsa.



De son, côté la Société Tunisienne de Pédiatrie a tenu à présenter ses condoléances les plus sincères et l’expression de sa profonde sympathie à la famille du Dr Slim Meherzi, à ses proches ainsi qu’à l’ensemble de la communauté médicale.

« Le Docteur Slim Meherzi laisse le souvenir d’un confrère engagé, dévoué à ses patients et attaché aux valeurs de notre profession. Puisse Dieu lui accorder Sa miséricorde et l’accueillir en Son vaste paradis, et apporter réconfort et patience à sa famille », indique encore la STP.

En cette douloureuse circonstance, l’équipe de Kapitalis présente ses condoléances les plus attristées à la famille, aux proches et amis du Dr Meherzi.

Y. N.