Natation | Jaouadi et Hafnaoui s’offrent un nouveau podium aux États-unis

Après leur double podium historique sur le 1650 yards, Ahmed Jaouadi et Ahmed Hafnaoui ont une nouvelle fois fait briller les couleurs de la Tunisie aux États-unis

Le Comité national olympique tunisien (Cnot) se réjouit de cette nouvelle confirmation pour la natation tunisienne aux Championnats universitaires du Sud-Est des États-Unis (SEC) !

Ahmed Jaouadi décroche la médaille d’argent, confirmant son statut de référence mondiale sur les distances de demi-fond et affichant une régularité remarquable au plus haut niveau universitaire américain.

Ahmed Hafnaoui s’adjuge la médaille de bronze, signant un retour en forme très prometteur et démontrant qu’il retrouve progressivement toutes ses sensations compétitives.

« Ces performances successives sur deux distances différentes témoignent de leur polyvalence, de leur constance et de leur compétitivité dans l’un des circuits universitaires les plus exigeants des États-Unis », a encore commenté le Cnot.