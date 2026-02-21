Un ciel capricieux et des températures en baisse cette nuit

Le temps sera marqué par une instabilité passagère sur l’ensemble du pays cette nuit, avec un renforcement notable du vent sur les côtes et les hauteurs.

C’est ce qu’a indiqué l’Institut national de la météorologie (INM) en ajoutant que cette nuit sera caractérisée par des nuages passagers dans la plupart des régions. Ces derniers se feront plus denses sur l’extrême Nord-Ouest, où de faibles pluies éparses sont attendues.



Le vent soufflera fort à proximité des côtes et sur les hauteurs, prévient la même source, en annonçant une nouvelle baisse des températures pour cette nuit, notamment sur les hauteurs ouest du Nord et du Centre où les températures vont varier entre 3 et 8 degrés

Dans les autres régions du pays les minimales attendues varieront entre 9 à 13 degrés.

