Direction de la santé de Mahdia | Décès du docteur Chedly Amiche

Le Conseil régional de l’Ordre des médecins du Centre a annoncé avec tristesse le décès du docteur Chedly Amiche, figure emblématique de la santé préventive à Mahdia.

Dans une note diffusée ce samedi 21 février 2026, le Conseil a rappelé que Dr Chedly Amiche est à la tête de la direction de la santé préventive au sein de la Direction régionale de la santé de Mahdia.

« ​Le Dr Amiche était une figure respectée et un pilier du corps médical dans la région. Son engagement sans faille pour la santé publique et son dévouement professionnel ont marqué ses collègues et les citoyens de Mahdia. Sa disparition laisse un grand vide au sein de la famille de la santé tunisienne », lit-on encore dans la note..

Dr Chedly Amiche a été accompagné à sa dernière demeure ce samedi 21 février à Moknine, sa ville d’origine, ajoute encore le Conseil régional en présentant ses condoléances les plus sincères à sa famille, à ses proches ainsi qu’à l’ensemble de ses confrères et consœurs.

Y. N.