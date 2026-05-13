Justice | Le procès d’Ajmi Lourimi et Mossaâb Gharbi fixé

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme près le Tribunal de première instance de Tunis a fixé la date du procès d’Ajmi Lourimi, dirigeant du parti Ennahdha, et de Mossaâb Gharbi, activiste au sein du même mouvement.

Une source citée ce mercredi 13 mai 2026 par Mosaïque FM a précisé que le procès s’ouvrira le 30 juin prochain au tribunal de Tunis.

Pour rappel, Ajmi Lourimi est accusé « de ne pas avoir signalé aux autorités compétentes des faits dont il avait connaissance concernant un crime terroriste », tandis que Mossaâb Gharbi est, quant à lui, poursuivi pour « avoir participé à loger, à favoriser la fuite et à assurer l’impunité d’un individu lié à une affaire terroriste ».

Y. N.