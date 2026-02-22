La «Dame» Oum Kalthoum

‘‘El-Sett’’ ou «La Dame» est le titre d’un film biographique de Marwan Hamed sorti en 2025 et consacré à la diva égyptienne Oum Kalthoum, également surnommée «Kawkab al-charq» (Star du monde arabe).

Jamila Ben Mustapha *

Oum Kalthoum est issue de la campagne égyptienne et n’a pas bénéficié d’un enseignement moderne, ayant connu seulement l’école coranique.

Elle n’aurait peut-être pas eu un destin aussi grand si elle n’avait pas été encouragée par son père à l’art du chant, même si son répertoire appartenait, tout d’abord, au domaine religieux.

Elle est l’exemple d’une femme dont le destin originel était d’être connue seulement dans son propre pays et les autres pays arabes. Voilà pourtant que, lors de sa venue à Paris en 1967, même le général de Gaulle lui exprime son admiration.

Une modernité assumée mais sobre

Elle a aussi contribué à dissocier le métier de chanteuse de celui de femme légère, à le rendre respectable, une des preuves de cela étant qu’elle était toujours correctement vêtue et évitait les robes décolletées. Mais d’un autre côté, elle a appartenu à une époque où les femmes, même traditionnelles, ne se sentaient pas obligées d’être voilées.

Un trait frappant de sa modernité et d’expression de sa forte personnalité est qu’elle a longtemps refusé de se marier à un moment où la société égyptienne était encore plus traditionnelle que maintenant. Pourtant, comme le montre le film, elle ne manquait pas de prétendants. Elle ne l’a fait qu’à un âge tardif, vers la cinquantaine, en épousant son médecin. Plus encore, à un moment où le destin de la femme était d’être avant tout, épouse mais aussi mère, elle n’a pas du tout cherché à avoir des enfants.

Le parcours de Oum Kalthoum révèle finalement celui d’une personnalité féminine complexe qui renferme autant de traits traditionnels que modernes.

* Auteure.