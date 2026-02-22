Tunisie | Ayachi Zammel et Siwar Bargaoui, les grands oubliés

On l’a presque oublié celui-là. Poursuivi dans plusieurs affaires liées à des soupçons de falsification ou de manipulation des parrainages lors de l’élection présidentielle de 2024 à laquelle il s’était porté candidat, l’homme d’affaires Ayachi Zammel, a été condamné en première instance à 22 ans de prison, peine qui a été réduite en appel, le 10 janvier 2025, à 4 ans et demi de prison ferme.

Poursuivie pour les mêmes accusations, la membre de sa campagne électorale, la journaliste Siwar Bargaoui a été condamnée, elle aussi, aux mêmes peines, jugées trop lourdes voire disproportionnées par rapport aux faits qui leur sont reprochés.

Les demandes de libération présentées par les avocats des deux prévenus ayant été systématiquement rejetées jusque-là, Ayachi Zammel et Siwar Bargaoui devront comparaître de nouveau en état d’arrestation devant les juges. Leurs recours contre les huit peines de prison prononcées à leur encontre par plusieurs tribunaux à Tunis, Jendouba, Kairouan et Siliana, seront examinés par la Cour de Cassation, le 27 février 2026.

Leurs avocats, qui ont formé les pourvois en cassation, espèrent obtenir la révision ou l’annulation des peines prononcées contre eux. Ce sera une occasion pour que les médias et les organisations de défense des droits de l’homme se souviennent d’eux.

I. B.