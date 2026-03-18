Tunisie | Record d’exportations d’huile d’olive

Selon le me ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid, «la Tunisie a réalisé un record historique d’exportations d’huile d’olive au cours des mois de décembre, janvier et février»

Lors d’une séance plénière de l’Assemblée des représentants du peuple, le ministre a ajouté que «ces résultats constituent un succès majeur pour la diplomatie économique tunisienne», en soulignant que les exportations mensuelles ont dépassé les 50 000 tonnes, grâce aux efforts concertés des différents acteurs.

Pour la Tunisie, il s’agit de préserver les marchés traditionnels tout en explorant de nouveaux débouchés pour l’huile d’olive conditionnée, aussi précisé le ministre, qui a noté une reprise progressive sur les marchés traditionnels après les récentes perturbations dues à ce qu’il a appelé des «procédures administratives». Enfin, il a confirmé que la Tunisie avait demandé l’ouverture de négociations avec l’Union européenne concernant l’exportation d’huile d’olive et d’autres produits agricoles stratégiques. «Ces négociations ne se limiteront pas à l’UE, mais impliqueront également d’autres partenaires internationaux», a-t-il déclaré.

I. B.