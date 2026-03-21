Forum | « Vivre mieux : La science au cœur de notre quotidien »

À l’occasion de la Journée Mondiale de la Santé, la Cité des sciences à Tunis (CST) transforme, ce samedi 4 avril 2026, son Auditorium Al Khawarizmi en un carrefour d’échanges majeurs.

Le forum scientifique «Vivre Mieux: La Science au Cœur de notre Quotidien » réunit experts médicaux, chercheurs en Intelligence Artificielle et startups de la Health-Tech pour une journée dédiée à la prévention et au futur de la santé en Tunisie.

Objectif :

Sensibiliser : Informer sur la réversibilité de certains risques de santé (cœur, diabète) via l’hygiène de vie,

Promouvoir l’innovation locale : Offrir une vitrine aux startups tunisiennes de la Health-Tech,

Éduquer : Promouvoir un usage responsable et fiable de l’information santé sur les réseaux sociaux.

Programme :

Cycle de conférence

Session pitch

quiz

Village innovation

Ateliers dédiés aux collégiens

L’évènement est ouvert au grand Public, aux professionnels et Étudiants (Médecins, universitaires et futurs professionnels de santé), au startups, ingénieurs et passionnés d’intelligence artificielle ainsi que les Médias ( journalistes scientifiques et créateurs de contenu digital)

Ce forum s’inscrit dans la mission de la CST de diffuser la culture scientifique en rendant les innovations (IA, e-Santé) accessibles à tous. Il réaffirme son rôle de relai entre la recherche et le citoyen pour promouvoir des solutions concrètes aux défis de santé nationale.

Communiqué