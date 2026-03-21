Tunisie | Un ciel capricieux et des pluies éparses pour cette nuit

Selon les dernières prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM), les conditions climatiques resteront instables sur plusieurs régions du pays cette nuit.

​Le ciel sera souvent très nuageux sur les régions de l’Ouest, où des pluies éparses sont attendues et celles-ci pourraient s’étendre localement vers les zones côtières du pays. Pour le reste des régions, de simples nuages passagers sont annoncés.

​Le vent soufflera avec une intensité relativement forte sur le Sud-Est tunisien, ajoute la même source, en annonçant des températures nocturnes variant entre 8°C et 12°C au nord et et entre 13°C et 16°C ailleurs.

Y. N.