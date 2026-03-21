Le meurtrier présumé de l’ambassadeur Ben Haha mis en détention  

Un ouvrier du bâtiment soupçonné d’être impliqué dans le meurtre de l’ancien ambassadeur et diplomate Youssef Ben Haha, retrouvé étranglé, et dans l’agression de son épouse, qui se trouverait dans un état critique, à leur domicile, situé dans le quartier d’El Menzah 1, a été arrêté peu de temps après avoir commis son forfait. Le mobile du crime serait le vol.

Le parquet du tribunal de première instance de Tunis a autorisé, les agents de la sous-direction des affaires criminelles de la police judiciaire d’El Gorjani à le placer en détention, indique Diwan FM, en citant une source judiciaire.

Le corps de la victime qui avait 81 ans a été remis au service de médecine légale afin de déterminer les causes du décès et l’enquête se poursuit.

Selon les éléments disponibles, l’ouvrier du bâtiment travaillait sur un chantier voisin de la maison de la victime. C’est un jeune homme d’une vingtaine d’années originaire du Gouvernorat de Bizerte. Il avait planifié un cambriolage en coupant l’électricité dans la maison de l’ancien ambassadeur. Lorsque ce dernier est sorti pour vérifier les raisons de la coupure, il l’a assommé à coups de barre de fer, ce qui a entraîné sa mort. Il s’est ensuite introduit par effraction dans la maison, a agressé l’épouse de la victime, dérobé divers objets et pris la fuite. Il sera arrêté peu de temps après chez lui.

Le département des Affaires étrangères avait indiqué dans un communique que Youssef Ben Haha avait occupé le poste d’ambassadeur de Tunisie à Stockholm (Suède), puis à Athènes (Grèce). Il avait également assumé plusieurs responsabilités au sein de l’administration centrale du ministère.

I. B.