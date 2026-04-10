Drogue | Lourdes peines pour un réseau démantelé à La Goulette

La Chambre criminelle près le tribunal de première instance de Tunis a prononcé des peines allant de 20 à 30 ans de réclusion criminelle à l’encontre de quatre membres d’un réseau international.

L’affaire remonte à une opération de contrôle menée par la douane au port de La Goulette qui a permis la saisie de 6000 comprimés d’ecstasy à bord d’un véhicule en provenance d’Europe, indique une source citée par Mosaïque FM ce vendredi 10 avril 2026.

L’enquête a rapidement mis à nu une organisation structurée et transfrontalière et parmi les quatre condamnés, on compte un ancien fonctionnaire qui a écopé de la peine maximale de 30 ans de prison. Ses complices ont été condamnés à des peines de 20 ans.

Y. N.