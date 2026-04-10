Hamza Hammami honoré par le Comité olympique tunisien

​À seulement 11 ans, Hamza Hammami qui a fait vibrer la Tunisie lors des championnats du monde en Chine, a été honoré par le Comité national olympique tunisien (Cnot).

Hamza Hammami a marqué les esprits lors des récents Championnats du Monde de Wushu Kung-Fu, où il a décroché une médaille d’or (bâton) et une médaille d’argent ( sabre du sud).

Mehrez Boussayene, Président du Cnot et membre du Comité International Olympique (CIO), a organisé une cérémonie de réception en l’honneur du jeune champion ce vendredi 10 avril 2026.

​Lors de cette rencontre, M. Boussayene a exprimé sa profonde fierté face à cette performance et par un geste symbolique, il a offert un ordinateur portable à Hamza Hammami, afin de l’encourager à maintenir l’équilibre essentiel entre l’excellence sportive et la réussite scolaire.

​La cérémonie s’est déroulée en présence de figures majeures de la discipline, notamment Chérif Mustapha, Premier Vice-Président de la Fédération Internationale et Président de la Fédération Africaine de Wushu Kung-Fu et Riadh Belhadj, Président de la Fédération Tunisienne de Wushu Kung-Fu, ajoute le Cnot.