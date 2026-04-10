Les chirurgiens esthétiques réunis en congrès à Tunis

La 12e Congrès international de chirurgie et de médecine esthétique, organisée par la Société tunisienne de chirurgie esthétique et plastique (STCE, TSAPS), se tient du 9 au 11 avril 2026, à Tunis. Cet événement scientifique, qui vise à présenter les dernières avancées dans ce domaine spécialisé, réunit de nombreux médecins et experts tunisiens et étrangers.

Le Dr Hichem Mahmoud, président de la STCE, a déclaré à Mosaique FM que cette session est axée sur plusieurs axes clés de la chirurgie esthétique, notamment la rhinoplastie. Les techniques les plus récentes pour améliorer l’esthétique et la fonction respiratoire y sont présentées, en particulier pour les patients souffrant de déformations ou de difficultés respiratoires.

Il a ajouté que la conférence aborde également les techniques de lifting du visage et du cou, qui ont connu des progrès remarquables ces dernières années, réduisant le temps de convalescence et minimisant les complications, permettant ainsi aux patients de reprendre leurs activités quotidiennes plus rapidement.

Le programme scientifique met également l’accent sur les chirurgies de remodelage corporel et de lifting, notamment après une perte de poids, lorsqu’il est nécessaire de corriger le relâchement cutané et de rétablir l’harmonie corporelle.

Hichem Mahmoud a expliqué que l’objectif des interventions programmées est d’obtenir les meilleurs résultats possibles avec un minimum d’effets secondaires et une période de convalescence plus courte.

La conférence bénéficie d’une large participation internationale, accueillant des spécialistes de plusieurs pays, dont les États-Unis, l’Espagne et la Colombie, ainsi que de nombreux pays arabes comme le Maroc, l’Algérie, la Libye et l’Égypte, témoignant de l’ouverture de l’association aux expériences internationales et à l’échange d’expertise.

Un fait marquant a été l’adoption, par le Dr Mahmoud, de la technologie de diffusion en direct des interventions chirurgicales lors de la conférence. Cette technologie permet aux participants de suivre en temps réel les différentes étapes des interventions, un défi tant sur le plan organisationnel que médical, notamment compte tenu de la complexité de nombreuses procédures pouvant durer plusieurs heures.

Concernant la réalité de la chirurgie esthétique en Tunisie, le spécialiste a confirmé que le secteur connaît un développement remarquable, soutenu par l’expertise et les infrastructures médicales, dans les secteurs aussi bien public que privé, ce qui a fait du pays une destination prometteuse dans le domaine du tourisme médical.

I. B.