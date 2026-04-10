Les PME tunisiennes incitée à intégrer le Pacte vert européen

Le Pacte vert européen s’intègre de plus en plus aux chaînes de production tunisiennes liées à l’exportation. Le guide «EcoLab», relancé par la Délégation de l’Union européenne en Tunisie et développé par Ceed Tunisie dans le cadre du programme Savoirs Éco, vise à aider les PME, les startups et les structures d’accompagnement à s’orienter dans la nouvelle réglementation environnementale imposée par le marché européen.

L’idée sous-jacente est que la transition écologique de l’UE ne concerne plus seulement les entreprises établies au sein du marché européen. L’Union a fixé juridiquement l’objectif de la neutralité climatique d’ici 2050, tandis que le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF), régi par le règlement (UE) 2023/956, introduit un système destiné à impacter les importations de biens à forte intensité de carbone.

Pour les entreprises tunisiennes, notamment dans les secteurs du textile, de l’automobile, de la chimie, des matériaux et de l’agroalimentaire, le défi est désormais double : réduire l’impact environnemental des processus de production et mettre en place des systèmes fiables de collecte de données, de traçabilité et de vérification tout au long de la chaîne de valeur. C’est dans cette zone grise, entre exigences réglementaires et accès au marché, que le guide EcoLab se positionne comme un outil d’aide pratique.

Outre le CBAM, le dossier aborde également le reporting de durabilité.

La Commission européenne rappelle que les entreprises soumises à la directive sur le reporting de durabilité des entreprises (CSRD) doivent se conformer aux normes européennes de reporting de durabilité (ESR), tandis que l’Europe’s Voice in Corporate Reporting (Efrag) apporte un soutien technique à leur mise en œuvre.

Concrètement, cela signifie que de nombreux fournisseurs tunisiens au sein des chaînes d’approvisionnement européennes seront également incités à adopter des systèmes plus robustes pour les données ESG, les audits et le reporting continu. Un autre chapitre est consacré à l’économie circulaire.

Le Passeport numérique des produits, prévu par le nouveau cadre européen d’écoconception, vise à accroître la transparence quant à la durabilité, la durabilité et les caractéristiques environnementales des produits. Ses effets se répercuteront également sur la composition, la recyclabilité et la gestion de la fin de vie des biens et des emballages.

En Tunisie, EcoLab se présente comme une initiative permettant de transformer la conformité aux normes environnementales européennes, d’un coût à un avantage concurrentiel.

Le programme Savoirs Éco, financé par l’UE à hauteur de 4,5 millions d’euros et mis en œuvre par Expertise France de février 2023 à août 2026, fournit le cadre d’assistance technique nécessaire à ce type d’initiatives. Celles-ci cherchent à préparer le secteur manufacturier local à un marché européen de plus en plus soumis à des critères environnementaux et de transparence.

D’après Ansamed.