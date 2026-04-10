Météo | Prévisions pour cette nuit

L’Institut national de la météorologie (INM) annonce, ce vendredi 10 avril 2026, un calme plat dominant le ciel tunisien pour cette nuit.

Entre douceur nocturne et vents légers soufflant du secteur sud, le temps restera peu nuageux sur la majorité des régions du pays, ajoute l’INM dans son bulletin.

Les thermomètres afficheront des valeurs printanières pour la nuit avec des températures, variant entre 14°C et 18°C au nord, dans le Sahel et sur les hauteurs et entre 18 et 22°C dans le reste du pays.

Y. N.