Tunis | Lotfi Mraihi à nouveau condamné à la prison ferme

La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a condamné, ce vendredi 10 avril 2026, le secrétaire général de l’Union populaire républicaine (UPR) Lotfi Mraihi, à la prison ferme.

Lotfi Mraihi a été condamné à une peine de six ans de prison pour des accusations de transactions frauduleuses, de blanchiment d’argent et de transferts de fonds à l’étranger qui auraient été effectués en dehors des circuits officiels.

Pour rappel, Lotfi Mraihi, ancien candidat à la présidentielle, a déjà écopé d’une peine de six mois de prison pour diffusion de fausses informations.

Y. N.