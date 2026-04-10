Meurtre de Me Manaï | Clôture de l’instruction et renvoi pour homicide avec préméditation

La Chambre d’accusation a décidé de renvoyer les suspects, dans l’affaire du meurtre de l’avocate Mongia Manaï, devant la Chambre criminelle près le tribunal de première instance de Tunis pour « meurtre avec préméditation et complicité ».

L’enquête, qui a duré plusieurs mois, a révélé un scénario tragique impliquant le cercle familial proche de la victime. Selon les investigations, l’avocate a été assassinée en raison de profonds différends financiers l’opposant à ses proches.

Ils s’agit de ses deux fils, son ex-mari, un homme d’affaires et un complice, employé dans une station de lavage, accusés tous renvoyés devant la justice.

Pour rappel, le corps de Mongia Manaï avait été découvert dans des conditions atroces dans un canal du gouvernorat de la Manouba. La victime présentait des brûlures sur l’ensemble du corps, une mise en scène destinée, selon toute vraisemblance, à effacer les traces du crime.

Les investigations policières et techniques ont finalement permis de remonter jusqu’aux membres de sa famille, soupçonnés d’avoir orchestré et exécuté l’homicide avec l’aide d’un tiers.

Y. N.