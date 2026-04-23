Amnesty alerte sur l’état de santé de Jawher Ben Mbarek

L’organisation Amnesty international en Tunisie a exprimé sa vive inquiétude face «à la détérioration alarmante de l’état de santé » de l’opposant politique Jawher Ben Mbarek, en grève de la faim depuis 27 jours.

Dans un communiqué Amnesty pointe du doigt les conditions de détention prolongées de Jawher Ben Mbarek, affirmant qu’elles menacent gravement son intégrité physique et psychologique.

​L’organisation insiste sur le fait que les autorités tunisiennes doivent assumer l’entière responsabilité du sort de Jawher Ben Mbarek, « face aux risques croissants pour sa vie» et exige « la garantie immédiate d’une protection physique, l’accès sans délai à des soins médicaux indépendants et adéquats et le respect de ses droits fondamentaux en milieu carcéral».

​Amnesty a par ailleurs réitéré sa position sur l’affaire de complot contre la sûreté de l’Etat, pour laquelle l’opposant est en détention, qualifiant la procédure de «procès de façade, entaché par de graves violations des normes internationales du procès équitable».

La même source qui appelle à la libération de toutes les personnes détenues dans le cadre de cette affaire demande aussi l’arrêt de «l’instrumentalisation de la justice contre les opposants politiques et les voix dissidentes ».

Y. N.