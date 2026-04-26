L’Italie relance le port de Zarzis en Tunisie

Le port de Zarzis, au sud-est de la Tunisie, a accueilli ce matin, dimanche 26 avril 2026, son premier porte-conteneurs, marquant ainsi le lancement de sa première ligne maritime internationale régulière reliant les ports commerciaux de Zarzis et de Radès à ceux de Gioia Tauro (Italie) et de Tripoli (Libye). Selon un communiqué du ministère des Transports, le port a reçu environ 407 conteneurs vides, qui seront livrés aux clients et rechargés dans ce port avant la mi-mai 2026.

L’approbation de cette activité commerciale pour le port de Zarzis s’inscrit dans le cadre de la contribution au développement de l’activité économique et de la stimulation du commerce dans la région sud-est de la Tunisie, et répond aux demandes de nombreuses entreprises implantées dans la région et concernées par l’activité d’exportation via le port commercial de Zarzis, et vise à stimuler l’investissement dans la région en réduisant le coût du transport et les délais de transit des marchandises en général et en tirant parti des capacités disponibles dans ce port.

Il convient de noter que l’ensemble des équipements et installations nécessaires ont été mis en place pour assurer le bon déroulement des opérations de chargement, de déchargement et de manutention des conteneurs par les différentes autorités, agences et entreprises impliquées dans le port.

Par ailleurs, le port commercial de Zarzis se prépare actuellement à entamer des travaux de dragage d’ici la fin de l’année. Ce projet vise à permettre au port d’accueillir des navires plus grands, d’un tirant d’eau allant jusqu’à 11 mètres, pour le trafic commercial et de croisière, tout en garantissant la sécurité de la navigation maritime.

Dans un post Facebook en date du 20 avril, le consultant tunisien basé en Suisse, Sami Jallouli, avait souligné l’importance que les Italiens accordent désormais au port de Zarzis comme un point focal pour leur commerce avec l’Afrique. «Les Italiens perçoivent le port de Zarzis comme une plateforme maritime stratégique, alliant les avantages douaniers des zones franches, la rapidité logistique due à la proximité géographique et la sécurité commerciale nécessaire pour accéder au prometteur marché libyen», a-t-il notamment écrit. Et d’ajouter : «Selon les informations disponibles, le projet prévoit une liaison ferroviaire avec l’aéroport international de Tozeur, offrant ainsi un accès aérien à plusieurs continents. Par ailleurs, plusieurs sociétés portuaires internationales seraient intéressées par le projet, et une forte concurrence pourrait s’engager entre DP World et QTerminals (Qatar), toutes deux cherchant à étendre leurs investissements à l’étranger au-delà du Moyen-Orient.»

Sami Jallouli s’interroger ensuite, à juste titre, comme pour indiquer aux autorités tunisiennes l’orientation à suivre pour la promotion du port de Zarzis dont la position stratégique se confirme de jour en jour : «Le port de Zarzis bénéficierait-il d’investissements importants pour moderniser ses quais, améliorer ses technologies de gestion et construire des entrepôts intelligents de nouvelle génération ?»

I. B.